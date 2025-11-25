ВС РФ уничтожили семь украинских пунктов управления БПЛА у Константиновки
06:05
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили семь пунктов управления дронами в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В Донецкой Народной Республике в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено 7 пунктов управления БПЛА ВСУ. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов, пункты управления были уничтожены", - говорится в сообщении.
Также в районе Константиновки были уничтожены два украинских броневика и гексакоптер R-18.