Военная операция на Украине
Обновлено 

ВС РФ поразили транспортную и портовую инфраструктуру ВСУ

Удары были нанесены также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе
© Алексей Коновалов/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли удары по транспортной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - сказано в сообщении.

