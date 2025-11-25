ВС РФ поразили транспортную и портовую инфраструктуру ВСУ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли удары по транспортной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - сказано в сообщении.