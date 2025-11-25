ВС РФ нанесли ночью массированный удар по военным объектам на Украине

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Поражены объекты ВПК, энергетики и места хранения беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что "в ответ на террористические атаки" Вооруженных сил Украины по гражданским объектам, находящимся на территории РФ, ночью 25 ноября ВС РФ нанесли "массированный удар высокоточным оружием большой дальности" морского, наземного и воздушного базирования, в числе которого гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", ударные БПЛА, по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения беспилотников дальнего действия. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты были поражены.