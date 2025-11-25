Белоусов: ВС РФ уверенно продвигаются на александро-калиновском направлении

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские подразделения уверенно продвигаются вперед на александро-калиновском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в связи с освобождением населенного пункта Иванополье в ДНР.

"Слаженно действуя штурмовыми подразделениями, подразделения уверенно продвигаются вперед на александро-калиновском направлении", - говорится в поздравительной телеграмме министра, адресованной военнослужащим 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 78-й и 1194-й мотострелковых полков.

В его телеграмме, направленной бойцам 4-й мотострелковой бригады, отмечается, что "личный состав в боях за свободу и независимость Донбасса, взламывая неприступную оборону противника, умело действуя в наступлении, неоднократно доказывал, что по праву носит почетное наименование "гвардейского" соединения".

Обращаясь к 1194-му мотострелковому полку, министр обороны подчеркнул, что в ходе специальной военной операции воины полка выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей.

"Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках. Вы увековечили память о воинах полка, которые навсегда вписали свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за наше Отечество", - сказано в телеграмме главы оборонного ведомства личному составу 78-го мотострелкового полка.

Белоусов поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих подразделений обеспечат безопасность рубежей и надежно защитят национальные интересы нашего государства.