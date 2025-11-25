Балтфлот на учениях отработал тактику отражения нападения диверсантов

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Учения по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника прошло на Балтийском флоте. Моряки-балтийцы отработали тактику противодействия диверсантам на побережье Балтийского моря в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"С личным составом оперативных групп и подразделений охраны военных объектов Балтийского флота проведены специальные учения, основной целью которых была отработка действий по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на объекты военной инфраструктуры флота", - говорится в сообщении.

По замыслу учения, ДРГ "неприятеля" высадилась на побережье Балтийского моря и продвигалась вглубь территории Калининградской области, где в ночное время совершила нападение на один из военных объектов. "Противник" предпринял попытки совершить прорыв к стоянке авиационной техники через КПП и через ограждения на одном из аэродромов области.

"Подразделение охраны Балтфлота немедленно выдвинулось для оказания сопротивления условному противнику. Ими были отработаны различные сценарии противодействия "диверсантам" и безусловного уничтожения их", - отметили в пресс-службе.

В ходе тренировки для создания условий, максимально приближенных к боевым, были применены холостые боеприпасы и ручные дымовые гранаты, а также военнослужащими активно применялись прицелы ночного видения и беспилотники коптерного типа, оснащенные телевизионными камерами, сказали военные.