Белоусов вручил звезды Героя России военным-участникам СВО

Церемония награждения прошла в национальном центре управления обороной Российской Федерации

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" - военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и верность присяге", - сообщили в российском военном ведомстве.

Белоусов отметил, что военнослужащие показали себя настоящими профессионалами на вверенных участках работы и внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту ее национальных интересов.