В Севастополе начались противодиверсионные учения
Редакция сайта ТАСС
16:45
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Флот проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в разных районах Севастополя во вторник вечером, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно до 21:00 [мск] в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, бухт Абрамова и Омега, мысов Херсонес и Фиолент, Учкуевки и Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал он.
Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.