В Севастополе начались противодиверсионные учения

Aлот проводит тренировки с применением различных видов оружия

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Флот проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в разных районах Севастополя во вторник вечером, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Ориентировочно до 21:00 [мск] в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, бухт Абрамова и Омега, мысов Херсонес и Фиолент, Учкуевки и Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал он.

Развожаев уточнил, что в городе все спокойно.