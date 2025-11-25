Аксенов побывал на позициях, где служат добровольцы из Крыма

Глава региона осмотрел некоторые боевые позиции, вооружение и блиндаж подразделения "Барс-Крым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов побывал на позициях, где несут службу добровольцы одного из подразделений "Барс-Крым", сообщается в его Telegram-канале.

"Побывал на позициях наших бойцов из подразделений "Барс-Крым", которые сегодня несут службу за пределами республики. Ребята демонстрируют высокий уровень подготовки, проявляют лучшие качества характера. Крымчане гордятся своими защитниками, относятся к ним с большим уважением. Благодарю командование и личный состав за службу, за то, что надежно оберегают мирную жизнь наших граждан", - написал Аксенов в Telegram-канале.

На опубликованном видео видно, что глава региона осмотрел некоторые боевые позиции, вооружение и блиндаж подразделения. В блиндаже он расписался на флаге, который сохранился со времен Крымской весны - он был у крымского ополчения. Глава региона, сам активно участвовавший в событиях 2014 года, отметил, что многие добровольцы "Барс-Крым" - бывшие ополченцы.

Также Аксенов поблагодарил предпринимателей, которые оказывают большую поддержку добровольцам: например, на частные средства был оборудован блиндаж, где побывал глава Крыма, финансируются и многие другие расходы.