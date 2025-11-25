ТАСС: проверка в военном институте после бунта курсантов отсрочит отправку в ВСУ

В российских силовых структурах также отметили, что на фоне сообщений о скором начале переговоров и желании ВСУ любыми средствами удержать Покровск, среди курсантов стала появляться информация, что выпуск состоится намного раньше запланированного срока

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Проверка, которую проводит украинская военная полиция в Житомирском военном институте после конфликта между руководством вуза и курсантами, может отсрочить выпуск студентов и отправку на фронт. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что между курсантами четвертого курса и начальником института полковником Андреем Слюсаренко случился конфликт. Полковник объявил им выговор за то, что на построении курсанты были в гражданской одежде вопреки приказу. Сами курсанты сослались на рекомендации Генштаба Украины о мерах по обеспечению маскировки, которые были изданы после точного попадания "Искандеров" по Военному институту телекоммуникации и информатизации в сентябре 2024 года.

"Примечательно, что бунт подняли курсанты четвертого курса, которых уже в этом году ждет выпуск и отправка на передовую. Они проходят обучение по сокращенной на год программе. <...> Сейчас в военном институте военная полиция проводит проверку, которая может надолго отсрочить выпуск молодых офицеров. Следовательно, курсанты добьются своей цели и в ближайшее время под Покровском не окажутся", - сказал собеседник ТАСС.

При этом, по словам собеседника агентства, в текущей обстановке, когда за любую провинность курсанта могут отправить на фронт, идея идти на конфликт с руководством выглядит очень сомнительно, и курсантам удастся добиться желаемого только "при одном условии - если молодых офицеров не отправляют на фронт прямо сейчас".

В силовых структурах пояснили, что в ВСУ катастрофически не хватает людей, в том числе младшего командного состава. Сам начальник Житомирского военного института поставил курсантам задачу подготовить форму одежды и снаряжение, объяснив это тем, что выпускники должны готовить снаряжение, военную форму к выполнению в дальнейшем задач на первичных офицерских должностях в воинских частях. Этим он фактически прямо обозначил, что в ближайшее время их ждет отправка на передовую.

Собеседник агентства также отметил, что на фоне сообщений о скором начале переговоров и желании ВСУ любыми средствами удержать Покровск, среди курсантов стала появляться информация, что выпуск состоится намного раньше запланированного срока и отсидеться в институте до наступления мира или перемирия ни у кого не получится.