Над Белгородской и Воронежской областями сбили 15 украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
20:12
обновлено 20:14
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск сбили 14 украинских БПЛА над Белгородской, еще 1 - над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 25 ноября 2025 года
"25 ноября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 - над территорией Белгородской области и 1 - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.