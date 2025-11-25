Над Белгородской и Воронежской областями сбили 15 украинских БПЛА

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск сбили 14 украинских БПЛА над Белгородской, еще 1 - над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 ноября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 - над территорией Белгородской области и 1 - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.