Бойцы "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Волчанска

После этого штурмовые группы ВС РФ смогли продвинуться дальше, сообщили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Расчеты минометов штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили скопления живой силы ВСУ в районе Волчанска на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе города Волчанска разведгруппой была обнаружена и зафиксирована скрытая позиция пехоты ВСУ. После уточнения координат цели и передачи данных для огневого поражения минометный расчет штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выполнил огневую задачу. В результате точного и своевременного удара по указанным координатам пехота противника была уничтожена, и наши штурмовые группы смогли продвинуться дальше. Зачистка местности подтвердила ликвидацию живой силы ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что по позициям противника в районе Волчанска ежедневно ведется беспокоящий огонь. Там проинформировали, что российские минометчики создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.

"Боевая работа расчетов орудий очень активная. Но никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - подчеркнули в министерстве.