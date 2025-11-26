Катер на Северном флоте получил имя Героя России Романа Манкевича

Старший сержант погиб в стрелковом бою, закрыв собою сослуживца

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Противодиверсионный катер "П-371" Кольской флотилии разнородных сил получил имя морского пехотинца Героя Российской Федерации старшего сержанта Романа Манкевича, погибшего осенью 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Роман Юрьевич олицетворяет образ современного русского воина, доблестного защитника Отечества, бесстрашного морского пехотинца. Его жизнь оборвалась слишком рано, но стала примером воинской доблести, чести, мужества. В самый решительный момент боя Роман прикрыл собой своего боевого товарища, а вместе с ним своих родных и близких, свою Родину, свою страну. От имени командующего Северным флотом адмирала Кабанцова Константина Петровича, от лица всех воинов-североморцев говорю искрение слова благодарности родителям. Спасибо вам за то, что вырастили и воспитали такого достойного сына, который стал примером для поколения воинов и всех россиян", - сказал начальник штаба флота вице-адмирал Эдуард Михайлов в ходе церемонии.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие командование и военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил, отдельной гвардейской бригады морской пехоты, родные и близкие Манкевича и заместитель министра региональной безопасности Мурманской области Михаил Тимофеев.

Манкевич - старший сержант, заместитель командира взвода - командир отделения 1-го батальона морской пехоты 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты. 26 октября 2022 года в районе населенного пункта Новоселовское он погиб в стрелковом бою, закрыв собою сослуживца.

Указом президента Владимира Путина от 1 апреля 2025 года Манкевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.