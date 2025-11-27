Герой РФ Головин: морская пехота сыграла ключевую роль в истории России

Этот вид войск позволил России утвердиться как морской державе, отметил начальник главного штаба "Юнармии"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Морская пехота стала одним из ключевых факторов, позволивших России утвердиться как морской державе. Об этом ТАСС заявил Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, известный по позывному Струна.

"Морская пехота, созданная Петром I в 1705 году, сыграла ключевую роль в становлении России как морской державы. Уже в Гангутском сражении в 1714 году она прошла боевое крещение. Ключевыми событиями стали оборона Севастополя в Крымскую войну, десантные операции во времена Великой Отечественной войны - Керченско-Феодосийская десантная операция в 1942 году, создание плацдарма на малой земле в Новороссийске [в 1943 году], Курильская десантная операция и освобождение острова Шумшу", - сказал Головин.

Он отметил, что историческая ценность морской пехоты состоит в сохранении "особой школы". "Это не просто род войск, а преемственность подходов от петровских морских солдат до современных подразделений. Те же принципы, высочайшая мобильность, универсальность подготовки, умение действовать в отрыве от основных сил", - подчеркнул Струна.

Владислав Головин родился в городе Кирове. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое окончил с красным дипломом. По распределению попал в подразделение морской пехоты. С 24 февраля 2022 года в составе 382-го отдельного батальона морской пехоты принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики. С марта по май 2022 года Головин командовал ротой морской пехоты в ходе боевых действий при освобождении города Мариуполя. Во время одного из боев Головин лично уничтожил 3 машины пехоты и до 20 человек живой силы противника. В результате населенный пункт был взят под контроль наших войск. 20 сентября 2022 года Владиславу Головину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

320-летие морской пехоты

Ежегодно 27 ноября на Военно-морском флоте (ВМФ) России отмечается профессиональный праздник - День морской пехоты. Он был установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 г.

27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 г. царь Петр I издал указ о формировании первого полка "морских солдат", предназначенного для службы в абордажно-десантных командах боевых кораблей. Первый такой полк численностью 1 200 солдат был сформирован адмиралом Федором Головиным в г. Гродно (ныне Белоруссия).

С 2022 г. подразделения морской пехоты ВМФ России задействованы в специальной военной операции на Украине. Морские пехотинцы ведут как оборонительные, так и наступательные действия. В их задачи входит проникновение в тыл противника и проведение там деструктивных действий до подхода основных сил.