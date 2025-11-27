Мэр Энергодара: ВСУ продолжают попытки обойти системы защиты города дронами

Украинские войска пытаются нанести ущерб инфраструктуре, рассказал Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Украинские войска не оставляют попыток обойти защищающую Энергодар систему радиоэлектронной борьбы с помощью дронов, чтобы нанести ущерб городской инфраструктуре. Об этом ТАСС заявил мэр города - спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

"Каждый день фиксируем попытки проникновения дронов-камикадзе на территорию города. Город хорошо защищен и средствами радиоэлектронной борьбы, и различными другими средствами. Но, тем не менее, противник не оставляет попыток. Он постоянно ищет коридоры, маршруты, пути, [пытается] обойти наши системы для того, чтобы нанести нам ущерб", - сказал Пухов.

Он напомнил, что 22 ноября при атаке беспилотника ВСУ пострадал пожилой мужчина. Дрон прилетел "в гаражный кооператив, который непосредственно с городской застройкой граничит". Никаких военных объектов в том районе не было, добавил глава города.

25 ноября ВСУ несколько раз пытались атаковать дронами Энергодар. Зафиксировано было не менее четырех прилетов вражеских БПЛА, сообщал глава города. Один из ударов пришелся по территории центра детско-юношеского творчества. Повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Пострадавших среди мирных жителей, сотрудников и детей нет. О попытках ВСУ атаковать город мэр сообщал также 26 ноября.