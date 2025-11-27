Путин: в Северске ВС РФ заняли 1,7 тыс. зданий из 8 тыс.

В городе идут активные боевые действия, отметил глава государства

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ заняли в Северске в Донецкой Народной Республике 1,7 тыс. из 8 тыс. зданий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается Северска, который с северо-восточной [стороны] находится, наши войска пока шли к этому городу с востока, с юга и с севера. В городе идут активные боевые действия из, по-моему, 8 000 зданий, 1 700 - в наших руках", - сказал глава государства.