Путин: в Северске ВС РФ заняли 1,7 тыс. зданий из 8 тыс.

В городе идут активные боевые действия, отметил глава государства
13:58
обновлено 14:06
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ заняли в Северске в Донецкой Народной Республике 1,7 тыс. из 8 тыс. зданий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается Северска, который с северо-восточной [стороны] находится, наши войска пока шли к этому городу с востока, с юга и с севера. В городе идут активные боевые действия из, по-моему, 8 000 зданий, 1 700 - в наших руках", - сказал глава государства. 

