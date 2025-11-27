Боец Лишанов повел группу военных в тыл ВСУ и организовал захват опорного пункта

Старший лейтенант также лично ликвидировал троих солдат противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Старший лейтенант ВС России Дмитрий Лишанов вместе с группой подчиненных проник в тыл противника, захватил опорный пункт и лично ликвидировал троих украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения задачи по уничтожению живой силы и техники противника Дмитрий лично руководил разведывательной группой. <…> Группа скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские националисты. Офицер грамотно организовал захват позиций противника и успешно выполнил поставленную задачу. В ходе стрелкового боя лично уничтожил троих военнослужащих ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о младшем сержанте Ринате Бикчинтаеве, который стрельбой из боевой машины пехоты уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет ВСУ. "Прибыв на позицию, экипаж столкнулся с мощным сопротивлением противника, что серьезно замедляло темп продвижения штурмовиков. В условиях непрекращающегося артиллерийского обстрела противника военнослужащий уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет противника", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что благодаря умелым действиям Рината противнику был нанесен серьезный ущерб, что создало условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.