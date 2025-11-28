Пленный из ВСУ рассказал, что его отправили на передовую за пьянство

До этого еще уже отправляли лечиться

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пленный украинский военный Артем Садовей рассказал, что был отправлен на передовые позиции за пьянство. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За пьянство [отправили на передовую]. Пил просто так. На службу пришел, командиры обнаружили, что я пьяный. <…> Потом отправляли лечиться, чтобы не пил больше. Пришло распоряжение в часть, дали список людей. С вещами на выход собрались и поехали", - сказал он, отметив, что его отправили на передовую в качестве наказания.

Садовей проходил службу в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады и принимал участие в боевых действиях в Волчанске в Харьковской области, где попал в плен.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отступают и сдаются в плен. Также силовики отмечали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.