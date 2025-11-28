Группировка "Запад" за сутки уничтожила 46 тяжелых БПЛА и 6 минометов ВСУ

За тот же период противник потерял до 235 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также 6 наземных робототехнических комплексов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" 46 тяжелых квадрокоптеров, 6 минометов, 5 терминалов спутниковой связи Starlink, а трое украинских военных сдались в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"За сутки потери противника составили до 235 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, в том числе 3 HMMWV производства США, 21 автомобиль, 155-мм американская гаубица М777, 6 минометов, а также 6 наземных робототехнических комплексов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма.

По его данным, расчетами ПВО сбиты барражирующий боеприпас RAM Х, 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 46 тяжелых квадрокоптеров. Кроме того, вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА и 5 терминалов спутниковой связи Starlink.