Боец ВС РФ вернулся на СВО после тяжелого ранения в голову
Редакция сайта ТАСС
03:01
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский военный с позывным Космодром вернулся в зону СВО после восстановления после тяжелого ранения в голову. Об этом рассказал сам военнослужащий в видео от Минобороны РФ.
"Получил тяжелое ранение. Год лечился, несколько операций перенес и все, вернулся обратно к своим парням. Ранение в голову. По-моему, четыре или пять трещин. В марте последнюю операцию я сделал и в мае уже приехал сюда. Мотивирует то, что [надо] закончить начатое. Мужское слово должно чего-то стоить", - сказал он.
В Минобороны рассказали, что Космодром награжден государственными наградами - медалями Суворова и "За храбрость".