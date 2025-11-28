Боец ВС РФ вернулся на СВО после тяжелого ранения в голову

В течение года военный с позывным Космодром проходил лечение

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский военный с позывным Космодром вернулся в зону СВО после восстановления после тяжелого ранения в голову. Об этом рассказал сам военнослужащий в видео от Минобороны РФ.

"Получил тяжелое ранение. Год лечился, несколько операций перенес и все, вернулся обратно к своим парням. Ранение в голову. По-моему, четыре или пять трещин. В марте последнюю операцию я сделал и в мае уже приехал сюда. Мотивирует то, что [надо] закончить начатое. Мужское слово должно чего-то стоить", - сказал он.

В Минобороны рассказали, что Космодром награжден государственными наградами - медалями Суворова и "За храбрость".