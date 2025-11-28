Киселев: на купянском направлении ВСУ бросают в бой каждый день до батальона

Боевые действия осложняются рельефом местности, который используют украинские военные, подчеркнул эксперт

ЛУГАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. ВСУ на купянском направлении, в районе Купянска-Узлового бросают в бой каждый день до батальона своих солдат, идут ожесточенные бои. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"На купянском направлении идут ожесточенные бои. Здесь идут боевые действия по охвату полностью Купянска-Узлового. Противник там каждый день бросает в топку практически по одному батальону", - сказал Киселев.

По его словам, боевые действия осложняются сложным рельефом местности, который используют украинские военные. "Река Северский Донец не дает возможности быстрого охвата группировки ВСУ, потому как там огромное количество озер, огромное количество местности заболоченной. Поэтому очень сложно продвигаться", - рассказал Киселев.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.

Купянск является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07).

Через город проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над Купянском позволит развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия Купянска открывается прямой путь на Волчанск с юга.