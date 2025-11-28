Командир Грон: большую часть тяжелых БПЛА сбивают дроны-перехватчики

Беспилотники противника поражают либо FPV-дронами с боевой частью, либо сбрасывают в воздухе специальные сети, отметил боец

БЕЛГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Значительная часть сбитых тяжелых дронов типа "Баба-яга" приходится на операторов беспилотников-перехватчиков. Об этом ТАСС рассказал командир роты батальона беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Грон.

Он отметил, что в батальон беспилотных систем входят как разведывательно-ударные подразделения, так и подразделение противодействия, расчеты которого "заточены" под борьбу с украинскими дронами. "Очень много сбивают как раз эти ребята (расчеты дронов-перехватчиков - прим. ТАСС)", - сказал Грон.

Военнослужащий отметил, что расчеты действуют двумя способами - поражают украинские беспилотники FPV-дронами с боевой частью или же сбрасывают в воздухе специальные сети.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах РФ создан и работает новый род войск - войска беспилотных систем. Подразделения войск беспилотных систем действуют на всех направлениях, взаимодействуя с остальными родами войск.