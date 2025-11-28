ТАСС: атака ВСУ у Хатнего провалилась
03:37
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Атака подраздеделений ВСУ в районе Хатнего Харьковской области отбита, противник отошел на исходные позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На участке фронта Меловое - Хатнее противник провел одну атаку в районе Хатнего, успеха не имел, отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что бойцы ВС РФ ликвидировали на хатненском направлении в Харьковской области спецгруппу иностранных наемников ВСУ. В ходе боя бойцы ВС РФ также захватили трофеи - вооружение, оборудование и вражескую символику, в том числе специальный дробовик для борьбы с БПЛА Safari HG-105.