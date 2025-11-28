ТАСС: среди жителей Волчанска есть нуждающиеся в медпомощи

По данным силовиков, в населенном пункте остаются дети

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Нуждающиеся в медицинской помощи есть среди мирных жителей в Волчанске Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в Волчанске обнаружено гражданское население, в том числе дети, которое в настоящий момент эвакуируется в безопасное место. Среди них есть нуждающиеся в медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны России ТАСС сообщали об эвакуации семьи из Волчанска. Оказание помощи гражданскому населению - одна из важнейших задач подразделений группировки "Север" в ходе проведения специальной военной операции, добавили в ведомстве. Мирные жители Волчанска больше года выживали под артобстрелами и ударами дронов ВСУ, пока их не обнаружили ВС РФ.

Как сообщали ТАСС ранее в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отступают и сдаются в плен. Также силовики отмечали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Волчанск почти полностью находится в руках Вооруженных сил России.