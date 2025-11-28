Пленный из ВСУ: командиры забирали у солдат деньги как откуп за нарушения

Суммы достигали 40 тыс. гривен

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Украинское командование отбирало у подчиненных до 40 тыс. гривен (около 74 тыс. рублей - прим. ТАСС) в качестве откупа за совершение нарушений, рассказал пленный военный ВСУ Игорь Арцимович. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Командиры наши все в тылу находятся. На боевые задачи никуда не ходят. Посылают только пушечное мясо. Деньги собирали по пять, по 10 тысяч. Было и 30-40, если очень провинившиеся", - сказал он, отметив, что таким образом военные освобождались от ответственности.

По словам пленного, он вынужден был за собственные средства покупать пропитание и снаряжение, а также отметил, что командование не снабжало солдат достаточным количеством боеприпасов. "Обмундирование все за свой счет покупали. Продукты тоже за свой счет покупали. Боеприпасов очень мало давали - 5-6 "брикетов" (коробок с патронами - прим. ТАСС) и все. И по две-три гранаты", - добавил он.

Арцимович проходил службу в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады и принимал участие в боевых действиях в Волчанске в Харьковской области, где попал в плен.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отступают и сдаются в плен. Также силовики отмечали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.