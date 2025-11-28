Марочко: ВС РФ заняли три опорных пункта ВСУ юго-восточнее Красного Лимана

Военный эксперт добавил, что юго-западнее Торского зачищено около 2 га лесистой местности

ЛУГАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ заняли три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) юго-восточнее Красного Лимана, расширив зону контроля в этом районе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Юго-восточнее Красного Лимана наши передовые отряды взяли под контроль три опорных пункта противника, расширив зону контроля в данном районе. Также юго-западнее Торского зачищено почти 2 га лесистой местности", - сказал он.

Марочко добавил, что за истекшие сутки, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ в районе Ставков, Дробышева и Заречного в Донецкой Народной Республике, подразделения ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи и позиции.