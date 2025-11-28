Марочко: ВСУ применили кассетные боеприпасы НАТО против своих отступающих солдат

По словам военного эксперта, российские бойцы помогали украинским военным избежать карательных мер со стороны своих, распространяя инструкции по сдаче в плен

Редакция сайта ТАСС

© John Moore/ Getty Images

ЛУГАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Украинские формирования применили кассетные артиллерийские боеприпасы НАТО против собственных отступающих военнослужащих в районе населенного пункта Миньковка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе объективного контроля местности в районе населенного пункта Миньковка (ДНР) зафиксированы разрывы кассетных натовских артиллерийских боеприпасов рядом с украинским укрепрайоном", - сказал он.

Эксперт уточнил, что при детальном изучении видеоматериалов установлено: "Так называемый дружественный огонь ВСУ вели, пытаясь вернуть на позиции группу украинских боевиков, бежавших в противоположном направлении от линии боевого соприкосновения".

По предварительным данным, которые привел Марочко, численность отступавших могла достигать взвода личного состава.

"С целью помочь украинским военнослужащим избежать карательных мер от своих "побратимов", наше спецподразделение провело залистование данного района с подробной инструкцией сдачи в плен", - добавил эксперт.