Депутат Кувачев: за Гуляйполем у ВСУ нет серьезных укрепрайонов до Запорожья

Депутат Законодательного собрания Запорожской области отметил, что ВС РФ вплотную подошли к ключевым узлам обороны ВСУ в северной части региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не имеют за Гуляйполем, Степногорском и Ореховым серьезных укрепрайонов вплоть до Запорожья. Об этом ТАСС рассказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Армия России вплотную подошла к ключевым узлам обороны ВСУ в северной части региона. Я и ранее неоднократно указывал, что такие населенные пункты, как Гуляйполе, Орехов и Степногорск, являются основными элементами так называемой "фортификационной линии" противника. Их взятие откроет нашей армии оперативный простор для дальнейшего продвижения. Хочу подчеркнуть, что за этими рубежами вплоть до города Запорожье у украинских формирований более нет подготовленных оборонительных сооружений подобного масштаба", - сказал Кувачев.

27 ноября президент России Владимир Путин заявлял, что действия группировки войск "Днепр" и стремительное продвижение группировки "Восток", которая обходит укрепрайон ВСУ, могут привести к обрушению фронта на запорожском направлении.

Он отметил, что данная ситуация предрешит исход битвы за весь регион.