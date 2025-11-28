В Сочи отражают атаку украинских беспилотников

Аэропорт курорта временно не принимает и не выпускает самолеты

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО отражают в Сочи атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи и Сириусе с утра 28 ноября. Аэропорт курорта временно не принимает и не выпускает самолеты. Организаторы Конгресса молодых ученых, который проходит в университете "Сириус", приостановили доступ участников на площадку.

"В Сочи отражают атаку беспилотных летательных аппаратов", - сказали в оперштабе, уточнив, что все службы курорта приведены в максимальную готовность.

Утром 27 ноября угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи и Сириусе, на фоне чего участников конгресса эвакуировали в укрытия.