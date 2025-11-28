Хирург госпиталя "Днепра" спас жизнь военному с тяжелым осколочным ранением

По мере возможности врачи госпиталя "Днепра" оказывают помощь не только военным, но и гражданским, консультируя местных коллег

ГЕНИЧЕСК, 28 ноября. /ТАСС/. Начальник полевого многопрофильного госпиталя группировки войск "Днепр", хирург с позывным Айболит провел сложную операцию пациенту с множественными ранениями внутренних органов, после которой военный восстановился и приступил к службе.

"Поступил раненый. С тяжелым осколочным проникающим торакоабдоминальным ранением - это когда осколок пролетел через легкое, печень, толстую кишку. Это достаточно тяжелое, жизни угрожающее ранение. Взял его в операционную, выполнили двухэтапную операцию. <…> Он восстановился, прошел реабилитацию", - рассказал он корреспонденту ТАСС о случае из своей практики.

Хирург уточнил, что они поддерживали связь. "Он получил госнаграду дальше во время службы, женился, у него родился замечательный малыш, назвали его Михаил", - добавил он.

Как пояснил начальник хирургического отделения госпиталя "Днепра" с позывным Фолей, для врачей есть возможность сейчас получать уникальный опыт. Благодаря хорошему обеспечению и мастерству хирургов, по его словам, удается выполнять различные операции: и плановые, и экстренные. "Мы оказываем весь спектр необходимой помощи. Учитывая боевые действия, большинство военнослужащих поступают к нам с огнестрельными ранениями, с повреждениями конечностей. Ранения бывают сложные - приходится прикладывать все усилия, чтобы сделать так, чтобы военнослужащие вернулись в строй", - отметил он.

По мере возможности врачи госпиталя "Днепра" оказывают помощь не только военным, но и гражданским, консультируя местных коллег. "Гражданские лица, обращающиеся к нам, соответственно, тоже не остаются без помощи. Как хирургическая, так и консультативная помощь, оказывается", - сказал Фолей.