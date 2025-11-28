ВСУ за неделю потеряли порядка 3 215 солдат от действий группировки "Центр"
Редакция сайта ТАСС
09:18
обновлено 09:38
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Центральной группировки войск за минувшую неделю составили более 3 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 3215-ти военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 44 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.