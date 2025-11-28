ВС РФ уничтожили более 1 710 боевиков в районе Красноармейска и Димитрова
Редакция сайта ТАСС
09:19
обновлено 09:37
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" ликвидировали свыше 1 710 украинских боевиков в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров (украинские названия - Покровск и Мирноград соответственно) в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"За неделю в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 1 710 военнослужащих, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 9 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.