ВС РФ уничтожили более 1 710 боевиков в районе Красноармейска и Димитрова

Противник также потерял танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 9 орудий полевой артиллерии

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" ликвидировали свыше 1 710 украинских боевиков в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров (украинские названия - Покровск и Мирноград соответственно) в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За неделю в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 1 710 военнослужащих, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 9 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.