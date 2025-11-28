ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным объектам Украины

Также был совершен один массированный удар

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ответ на террористические атаки по гражданским объектам нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что в ответ на "террористические атаки Украины" по гражданским объектам на территории РФ с 22 по 28 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате них были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты транспортной, топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных БПЛА, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников и националистов.