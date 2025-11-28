ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военных в зоне ответственности группировки "Запад"
09:19
обновлено 09:28
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю на данном направлении противник потерял более 1 575 военнослужащих, танк, 38 боевых бронированных машин, из них 15 производства стран НАТО, 138 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов", - говорится в сообщении.