ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военных в зоне ответственности группировки "Запад"

Также были ликвидированы танк, 38 боевых бронированных машин, из них 15 производства стран НАТО, 138 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии
Редакция сайта ТАСС
09:19
обновлено 09:28
© Chris McGrath/ Getty Images

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За неделю на данном направлении противник потерял более 1 575 военнослужащих, танк, 38 боевых бронированных машин, из них 15 производства стран НАТО, 138 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов", - говорится в сообщении. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине