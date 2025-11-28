ВСУ потеряли свыше 1,6 тыс. военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Также уничтожены 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ВСУ за прошедшую неделю потеряли более 1,6 тыс. военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1 600 военнослужащих, 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - заявили в военном ведомстве.