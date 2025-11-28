ВС РФ уничтожили за неделю ЗРК С-300 и пусковую установку РСЗО APR-40 ВСУ

Также ликвидированы две боевые машины РСЗО "Град" ВС Украины

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за неделю ЗРК С-300, пусковую установку РСЗО APR-40 румынского производства и две боевые машины РСЗО "Град" ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - сказали в министерстве.