ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" за неделю

Также уничтожены 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 108 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Днепр" за неделю составили до 485 военных, 2 танка и 4 боевые бронированные машины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 485-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за неделю подразделения группировки улучшили тактическое положение в Запорожской области, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны.