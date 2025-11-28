Группировка войск "Центр" за неделю зачистила 6 585 зданий в Красноармейске

Завершилось освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск за минувшую неделю зачистили 6 585 зданий от ВСУ в населенном пункте Красноармейск (украинское название - Покровск) ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В течение недели в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6 585 зданий", - говорится в сообщении.