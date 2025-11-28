ВС РФ за неделю отразили 54 атаки ВСУ с целью прорыва окружения у Красноармейска

Бойцы группировки "Центр" продолжили активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный, а также в южной части населенного пункта Димитров

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск отразили порядка 54 атак подразделений ВСУ с целью прорыва окружения в районе Красноармейска за минувшую неделю, сообщили в Минобороны России.

"Отражены 54 атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ с целью деблокирования окруженной группировки противника. Уничтожены более 225-ти украинских военнослужащих и 11 боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве сообщили, что бойцы группировки "Центр" продолжили активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный, а также в южной части населенного пункта Димитров ДНР.