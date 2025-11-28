У Доброполья в ДНР уничтожили обеспечивавший ВСУ объект энергетики
09:46
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Центр" в районе Доброполья ДНР уничтожили объект энергетики, используемый для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также ведомство опубликовало кадры работы войск беспилотных систем по поражению объекта энергетики - электроподстанции.
"Объект энергетики противника был уничтожен расчетами войск беспилотных систем группировки войск "Центр" с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Доброполье", - сказали там.