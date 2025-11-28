ТАСС: родные солдат из зажатой заградотрядом бригады ВСУ вышли на митинг

Это уже третий митинг родственников украинских военных из 102-й бригады территориальной обороны, которая действует в окрестностях Гуляйполя

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Родственники украинских военнослужащих из 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которая оказалась зажатой между группировкой войск "Восток" ВС РФ и заградотрядом 225-го отдельного штурмового полка ВСУ под Гуляйполем, вышли на акцию протеста в Ивано-Франковске. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Родственники боевиков 102-й бригады ВСУ, которая действует в окрестностях города Гуляйполе, устроили акцию протеста в Ивано-Франковске. Это уже третий митинг, проведенный родственниками 102-й бригады территориальной обороны. Люди требуют от командования ВСУ провести ротацию и эвакуировать боевиков, которые попали в окружение в окрестностях Гуляйполя", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что осужденные военнослужащие из 225-го полка ВСУ стали заградотрядом для боевиков 102-й бригады на гуляйпольском направлении. Как отмечал собеседник агентства, солдаты теробороны из-за действий заградотряда не могут покинуть позиции и оказались зажаты между Восточной группировкой войск ВС РФ и своими же сослуживцами.