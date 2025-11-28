Цивилева совершила рабочую поездку в войска ЦВО

Замминистра обороны РФ проверила организацию лечения и реабилитации участников спецоперации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетила войска Центрального военного округа (ЦВО), в том числе госпиталь Минобороны РФ в Новосибирске, где проверила организацию лечения и реабилитации участников спецоперации. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Начальник госпиталя доложил замминистра обороны РФ о состоянии лечебно-диагностической базы и подчеркнул, что в госпитале военнослужащим в полном объеме оказывается медицинская помощь и делается все необходимое для их скорейшего выздоровления. Анна Цивилева пообщалась с военнослужащими, ожидающими протезирования или проходящими реабилитацию после получения протеза. Медицинские специалисты госпиталя доложили, что все необходимые занятия на различных тренажерах проводятся с пациентами в стенах госпиталя как до их поступления в протезные центры, так и после, когда военнослужащим уже необходимо привыкнуть к протезам", - сообщили там.

В МО РФ добавили, что в госпитале Цивилева вручила награды военнослужащим и военным медикам, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, - медали "За отвагу", "За храбрость" и медали Суворова.

"В ходе поездки Анна Цивилева встретилась с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и обсудила вопросы предоставления федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки участникам спецоперации, а также перспективу создания в Новосибирске филиала отдела горячей линии Военно-социального центра Минобороны России. Замглавы военного ведомства отметила, что по поручению Министра обороны России Андрея Белоусова создан новый сервис "Витрина данных Минобороны России", который позволяет военнослужащим и членам их семей в проактивном режиме максимально быстро получить все положенные меры поддержки", - уточнили там.

Цивилева подчеркнула, что Новосибирская область является одним из передовых регионов по внедрению нового сервиса Минобороны и развитию цифровизации оказания мер поддержки участникам СВО.

"Новосибирской области принадлежит один из лучших социальных пакетов. Ваш опыт реабилитационного сертификата - это очень востребованная мера поддержки, которая с благодарностью принимается героями", - сказала замминистра обороны РФ.