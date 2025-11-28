Над регионами России и Азовским морем за четыре часа сбили 13 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 13:00 до 17:00 сбили 13 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Ростовской и Орловской областями, а также над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"28 ноября в период с 13.:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 6 БПЛА над территорией Брянской области, 3 БПЛА над территорией Курской области, 2 БПЛА над акваторией Азовского моря и по 1 БПЛА над территориями Ростовской и Орловской областей", - сообщили там.