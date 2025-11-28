ТАСС: у Сум ликвидировали майора кибербезопасности ВСУ
Редакция сайта ТАСС
17:05
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Майор ВСУ Владимир Колесниченко из отдела противодействия киберугрозам ликвидирован в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
В результате удара БПЛА "Герань-2" уничтожен пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины. По данным силовиков, есть потери среди старшего офицерского состава. ПУ находился в районе населенного пункта Кролевец, Конотопского района, Сумской области.
"Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 г. р. - старшего офицера отдела противодействия киберугрозам", - отметил собеседник агентства.