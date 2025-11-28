Боец Берг в одиночку удерживал оборону до прибытия подкрепления

Благодаря действиям рядового удалось сохранить важную позицию и создать условия для дальнейшего продвижения ВС РФ, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Рядовой ВС России Алексей Берг в одиночку удержал позицию под атаками тяжелых гексакоптеров ВСУ до прибытия основных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение длительного времени рядовой Берг удерживал позицию, находясь под постоянным огневым воздействием противника. Его позиция подвергалась регулярным атакам с использованием дронов типа "Баба-яга", а также сбрасыванию различных типов боеприпасов. Противник систематически разрушал оборонительные сооружения на данной позиции. Несмотря на это, Алексей не покинул позицию и грамотно предпринимал оборонительные действия до прибытия основных сил", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что благодаря мужеству рядового Берга удалось удержать важную позицию и создать условия для дальнейшего продвижения российских штурмовиков.

В Минобороны также рассказали о рядовом Александре Парапире, который определил координаты колонны противника и помог артиллерии уничтожить ее. "Скрытно наблюдая за перемещением врага, рядовой Парапир определил точные координаты колонны противника. Быстро сориентировавшись в обстановке, Александр Парапир сообщил координаты артиллерийским подразделениям. Получив координаты, российские артиллеристы развернули орудия и нанесли несколько ударов по целям, что привело к полному уничтожению колонны противника", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что благодаря бдительности рядового Парапира удалось предотвратить передислокацию вражеских сил и существенно снизить боевой потенциал противника.