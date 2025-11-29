Южная группировка за сутки уничтожила более 230 боевиков ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали более 230 украинских солдат за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"За сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями, а также расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены пять боевых бронированных машин, из них три западного производства, девятнадцать автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и горючего", - сказал он.