ВСУ потеряли от действий группировки "Восток" 215 военных и буксируемую гаубицу

Российские войска также поразили боевую бронированную машину и шесть автомобилей противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" 215 военнослужащих и буксируемую гаубицу. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За сутки военнослужащими общевойсковых подразделений, а также войсками беспилотных систем уничтожено 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, буксируемая гаубица и 6 автомобилей противника", - сказал Миськов.

По его данным, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков в районах Косевцево, Терноватого, Зализничного, Воздвиженки и Гуляйполя.