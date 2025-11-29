Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 60 боевиков ВСУ

За аналогичный период бойцы также поразили 10 автомобилей противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" ликвидировали до 60 украинских солдат и 10 автомобилей противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"За сутки общевойсковыми подразделениями группировки "Днепр" и войсками беспилотных систем уничтожено до 60 военнослужащих, 10 автомобилей, склад боеприпасов и склад материальных средств противника", - сказал он.

Кодрян отметил, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны в районах Орехова, Павловки, Никольского и Антоновки.