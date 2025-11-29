ВСУ потеряли от действий группировки "Север" более 110 военных и станцию РЭБ

Также уничтожены семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Север" более 110 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

"Военнослужащими группировки, в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожено более 110 военнослужащих, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ", - сказал Межевых.

По его данным, подразделениями группировки нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда в районах Алексеевки, Кучеровки и Храповщины Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта Волчанск.