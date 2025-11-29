ВСУ за сутки потеряли от действий "Запада" свыше 210 военных и 42 тяжелых БПЛА

ВС РФ также уничтожили три бронемашины противника

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" более 210 военных, 42 тяжелых квадрокоптера и три бронемашины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Военнослужащие группировки войск "Запад", в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих, боевую машину пехоты БМП-1, три боевые бронированные машины Snatch, Panthera и Mastiff, 16 автомобилей, артиллерийское орудие "Богдана", - сказал Бигма.

По его данным, расчетами ПВО сбиты 4 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 42 тяжелых квадрокоптера. Кроме того, вскрыты и уничтожены 13 станций радиоэлектронной борьбы, а также 5 полевых складов боеприпасов ВСУ.