Расчеты беспилотных систем контролируют "воздух" над Гуляйполем

Бойцы нарушают логистику противника, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Восток" уверенно контролируют воздушное пространство над Гулйяполем в Запорожской области и нарушают логистику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения беспилотных систем, действующие в составе группировки "Восток", уже уверенно контролируют воздушное пространство над населенным пунктом, ломая логистику противника и создавая условия для продвижения штурмовых групп в Запорожской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве также предоставили кадры поражения FPV-дронами автомобилей ВСУ в районе города. "Уничтожены машины ВСУ, задействованные в переброске резервов и подвозе боекомплекта", - отметили в Минобороны.